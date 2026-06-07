Nyheter
”Man får en känsla av hur länge kyrkan och tron faktiskt funnits”
Nationaldagen firades med Medeltidsmarknad och kyrkan bjöd in till medeltidsinspirerad mässa, med Sankt Mattias främst i processionen
Medeltidsmarknad i Husby-Långhundra med medeltidsinspirerad mässa.
Josefin Lilja
HUSBY-LÅNGHUNDRA. Med pompa och ståt, helgonbild och specialkläder firades nationaldagen i samhället mellan Knivsta och Uppsala. Tusentals människor deltog och många kom också till kyrkan där mässan var medeltidsinspirerad.