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”Man får en känsla av hur länge kyrkan och tron faktiskt funnits”

Nationaldagen firades med Medeltidsmarknad och kyrkan bjöd in till medeltidsinspirerad mässa, med Sankt Mattias främst i processionen

Medeltidsmarknad i Husby-Långhundra med medeltidsinspirerad mässa.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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HUSBY-LÅNGHUNDRA. Med pompa och ståt, helgonbild och specialkläder firades nationaldagen i samhället mellan Knivsta och Uppsala. Tusentals människor deltog och många kom också till kyrkan där mässan var medeltidsinspirerad.

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