Medborgarrättskämpen Claudette Colvin är död
Protesterade på buss före Rosa Parks, vilket senare ledde till att segregation förbjöds i kollektivtrafiken
I oktober 2021 lyckades Claudette Colvin få sitt ungdomsbrottsregister raderat, 66 år efter hennes bussprotest. Här möter hon journalisterna efter att den juridiska processen avslutats. Till vänster syns hennes tidigare försvarsadvokat, Fred Grey.
Vasha Hunt/TT
Den amerikanska medborgarrättskämpen Claudette Colvin har avlidit 86 år gammal. Colvin, som tidigt engagerade sig i en baptistförsamling, ses som en av den moderna medborgarrättsrörelsens pionjärer.