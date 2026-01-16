Nyheter

Medborgarrättskämpen Claudette Colvin är död

Protesterade på buss före Rosa Parks, vilket senare ledde till att segregation förbjöds i kollektivtrafiken

I oktober 2021 lyckades Claudette Colvin få sitt ungdomsbrottsregister raderat, 66 år efter hennes bussprotest. Här möter hon journalisterna efter att den juridiska processen avslutats. Till vänster syns hennes tidigare försvarsadvokat, Fred Grey.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Den amerikanska medborgarrättskämpen Claudette Colvin har avlidit 86 år gammal. Colvin, som tidigt engagerade sig i en baptistförsamling, ses som en av den moderna medborgarrättsrörelsens pionjärer.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

usa nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning