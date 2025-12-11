Nyheter
Tidigare pastor: Christian Mölk
har trampat över en linje
Bengt Åke Bengtson, aktiv inom KD och pensionerad pastor, menar att utspelet mot Tidöpartierna är olyckligt – ”föreståndare ska tjäna alla medlemmar”
Bengt Åke Bengtson och Christian Mölk.
Privat & Andreas Lundström
Som föreståndare för en pingstförsamling borde man inte göra partipolitiska utspel på det sätt som Christian Mölk precis har gjort. Det menar den pensionerade missionären och pastorn Bengt Åke Bengtson, som argumenterar att pastorer har ett ansvar för alla församlingsmedlemmar, oavsett politisk hemvist.