Missionär kidnappad av islamister i Niger – inget livstecken på en månad

USA lovar göra ”vad som än krävs” för att få hem Kevin Rideout igen

Missionären och piloten Kevin Rideout, 48, kidnappades den 21 oktober utanför sitt hem i Nigers huvudstad Niamey och har inte hörts av sedan dess.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

Missionären och piloten Kevin Rideout har varit försvunnen nästan fyra veckor sedan han kidnappades av tre okända män utanför sitt hem i Nigers huvudstad Niamey. ”Vi gör allt som krävs för att få hem Rideout”, uppger en källa inom Trumpadministrationen för tidningen Christianity Today.

