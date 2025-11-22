Nyheter
Missionär kidnappad av islamister i Niger – inget livstecken på en månad
USA lovar göra ”vad som än krävs” för att få hem Kevin Rideout igen
Missionären och piloten Kevin Rideout, 48, kidnappades den 21 oktober utanför sitt hem i Nigers huvudstad Niamey och har inte hörts av sedan dess.
Lee Hodges / Hope Springs International
Missionären och piloten Kevin Rideout har varit försvunnen nästan fyra veckor sedan han kidnappades av tre okända män utanför sitt hem i Nigers huvudstad Niamey. ”Vi gör allt som krävs för att få hem Rideout”, uppger en källa inom Trumpadministrationen för tidningen Christianity Today.