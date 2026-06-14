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"När jag fick den helige Ande var det jag som pushade samtalen om tro"

Johanna Bode ledde seminarium om Anden på Nyhemsveckans ungdomshelg

Pingsts nya föreståndare Johanna Bode undervisade om den helige Ande på söndagseftermiddagen i ungdomskonferensen på Nyhemsveckan.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
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Ibland benämns de äldre som de som gått före. Med Nyhemsveckan är det precis tvärtom. Det är ungdomarna som drar i gång och de äldre som tar vid. Så har det varit länge, men i år blev det extra påtagligt när Johanna Bode för första gången mötte Nyhemsbesökarna i egenskap av Pingsts föreståndare.

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