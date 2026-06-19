Netanyahu lär få ändra valbudskap – USA:s Iranavtal ses som ett svek

Arne Lapidus: Trump kan till sin fasa ha nått en sämre överenskommelse med Iran än den som Obama nådde

Kriget mot Iran och stödet från Trump skulle bli Netanyahus trumfkort i höstens val. Men jätteplakaten med bilder på de båda ledarna kommer inte upp i år valkampanj – Israel ser USA:s avtal med Iran som ett stort svek och fiasko, skriver Dagens Israelskorrespondent Arne Lapidus. Oded Balilty

Kriget mot Iran och stödet från Trump skulle bli Netanyahus trumfkort i höstens val. Men jätteplakaten med bilder på de båda ledarna kommer inte upp i år valkampanj – Israel ser USA:s avtal med Iran som ett stort svek och fiasko.

TEL AVIV. USA:s president Donald Trump skrev under sitt avtal med Iran i Versailles utanför Paris på torsdagen. Något som får många bedömare att minnas den ödesdigra Versaillesfreden efter första världskriget som ledde till ekonomisk depression, internationell oro och slutligen till andra världskriget.

Särskilt i Israel är besvikelsen över avtalet och Trump rekordstor. Detta i ett land där presidenten tidigare var mera populär än på någon annan plats, inklusive USA. Samtidigt fördömer den amerikanska ledningen Israel i hårda ordalag.

Krisen i relationerna mellan USA och Israel är djupare än kanske någonsin, åtminstone när det gäller uttalanden. Det militära och praktiska samarbetet har ännu inte påverkats. Det har förekommit kriser tidigare; USA har långt ifrån alltid varit Israels självklara och stora stöd. Men den här gången är orden hårdare än på länge.

Israeliska ministrar attackerar Trump och USA:s vicepresident JD Vance varnar dem:

– Attackera inte den enda mäktiga allierade ni har kvar någonstans i världen.

”Om jag satt i den israeliska regeringen skulle jag nog inte attackera den enda mäktiga allierade jag har kvar i hela världen”, säger USA:s vicepresident JD Vance. Manuel Balce Ceneta /AP/TT

Bara en försäkran från Iran

Det återstår nu att förhandla fram detaljerna i den 14 punkter långa fredsplanen, men det står klart att USA och Trump inte har uppnått något av sina mål med kriget som startade den 28 februari. Inget stopp för det iranska atomprogrammet, för produktionen av långdistansrobotar och för stödet till allierade islamistiska terrorgrupper som libanesiska Hizbollah och palestinska Hamas.

Inte heller någon regimförändring i Iran där ayatollorna och revolutionsgardet fortsätter att styra. Däremot utlovas hundratals miljarder i stöd till ”uppbyggnad” efter kriget. Det är oklart hur mycket som kommer att gå till att stötta upp regimen och dess så kallade proxygrupper runt om i Mellanöstern.

Avtalet innehåller bara en försäkran från Iran om att landet inte ska skaffa eller utveckla kärnvapen. Men till skillnad från president Barack Obamas avtal med Iran från 2015 ­– som Trump rev upp, inte minst på inrådan av den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu – innehåller det inga kontrollklausuler utan bara en iranska avsiktsförklaring.

Trump kan därmed till sin fasa ha nått en sämre överenskommelse än den av honom hånade och föraktade Obama, något som de flesta kommentatorer påpekar.

Irans president Masoud Pezeshkian visar upp överenskommelsen med USA. Den innehåller inga kontrollklausuler – bara en försäkran från Iran om att Iran inte ska skaffa eller utveckla kärnvapen. /AP/TT

Eldupphör i Libanon oklart

Den amerikanske presidenten har med detta avtal åstadkommit vapenvila, vilket han hett eftertraktade sedan han redan i början av kriget insåg att han inte skulle nå de ambitiösa krigsmålen. Han öppnar också på nytt det strategiskt Hormuzsundet som är viktigt för världsekonomin – men det var ju öppet före kriget då fartygstrafiken flöt fritt där utan iranska hinder.

Samtidigt är det oklart hur det ska gå med eldupphör i Libanon. Enligt avtalet ska vapenvilan gälla även där, men Israel säger att man ska fortsätta att attackera Hizbollah så länge den terrorstämplade gruppen fortsätter att skjuta mot Israel. Kriget där fortsätter, på fredagsmorgonen meddelades att ytterligare fyra israeliska soldater dödats i Libanon.

Netanyahu lär få ändra budskapet

Donald Trump var tidigare omåttligt populär i Israel till skillnad från i de flesta andra länder. Han betraktades som ett varm vän – och under den senaste valrörelsen hängde gigantiska banderoller med bilder på Trump och Netanyahu från höghus i Tel Aviv. De var försedda med texten ”I en annan liga”, vilket avsåg att Netanyahu var en politiker i världsklass som spelade i högsta ligan till skillnad från utmanarna.

Netanyahu, som mycket aktivt uppmuntrade Trump att starta Irankriget, hade tänkt plocka fram dessa banderoller också i höstens valkampanj och spela ut kriget som ett trumfkort. Men efter det israelerna ser som ett misslyckat krig och Trumps ”svek” lär premiärministern få ändra budskapet.

71 procent av israelerna ”litar inte” på Trump, enligt en ny opinionsmätning som publicerades på torsdagskvällen. Enligt samma mätning anser 43 procent att Israel förlorade Irankriget, bara elva procent ser det som en seger.

Mätningarna fortsätter att visa att Netanyahu har ett stadigt underläge i väljaropinionen. Men det är fortfarande långt till valet till parlamentet, Knesset, som måste äga rum senast den 27 oktober – och i israelisk politik kan mycket hända under en sådan period. Så det är för tidigt att räkna ut den politiske överlevaren Benjamin Netanyahu.

Netanyahu hade tänkt plocka fram banderollerna med sig själv och Trump i höstens valkampanj. Nu lär han få ändra budskapet. Oded Balilty

JD Vance: ”Behöver vakna”

En bred israelisk opinion från höger till vänster ser fortsatt ”rörelsefrihet” i Libanon som nödvändig för att skydda landets nordgräns från attacker från Hizbollah. Om Trump nu tvingar Israel till eldupphör i Libanon utan garantier lär det skada Netanyahu politiskt. Israeliska ledare säger redan att Israel inte tänker acceptera en sådan uppgörelse, men den amerikanske vicepresidenten JD Vance varnar dem och också Trump manar till återhållsamhet.

– Om jag satt i den israeliska regeringen skulle jag nog inte attackera den enda mäktiga allierade jag har kvar i hela världen. Den i Israel som tror att deras största problem är USA:s president behöver vakna och känna lukten av verklighetens situation i landet, säger Vance.

Inte heller de israeliska tidningsrubrikerna lär hjälpa Netanyahu i valkampanjen.

”Trumps avtal är en katastrofal kapitulation inför de iranska angriparna som lämnar Israel sårbart”, skriver engelskspråkiga Times of Israel som visserligen har en liten lokal läsekrets men vars budskap återspeglar de hebreiskspråkiga mediernas.



