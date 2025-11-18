Nyheter

Nuri Kino vittnade om kristnas situation i Syrien för USA-kommission

”2 000 år gamla kulturer håller på att försvinna från Syrien”

Sörjande kvinna under en minnesgudstjänst i Mar Elias kyrka i utkanten av Damaskus. Dagen innan, den 22 juni 2025, dödades minst 25 människor i en islamistisk terrorattack mot kyrkan.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Om inte Syrien förmår stoppa våld, trakasserier och hat mot kristna så riskerar en tvåtusenårig kultur att försvinna helt. Det sa journalisten Nuri Kino när han förra veckan vittnade inför USA:s kommission för internationell religionsfrihet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nuri kino syrien nyheter religionsfrihet usa

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning