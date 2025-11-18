Nyheter
Nuri Kino vittnade om kristnas situation i Syrien för USA-kommission
”2 000 år gamla kulturer håller på att försvinna från Syrien”
Sörjande kvinna under en minnesgudstjänst i Mar Elias kyrka i utkanten av Damaskus. Dagen innan, den 22 juni 2025, dödades minst 25 människor i en islamistisk terrorattack mot kyrkan.
Omar Sanadiki
Om inte Syrien förmår stoppa våld, trakasserier och hat mot kristna så riskerar en tvåtusenårig kultur att försvinna helt. Det sa journalisten Nuri Kino när han förra veckan vittnade inför USA:s kommission för internationell religionsfrihet.