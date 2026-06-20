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Ny bedrägerihärva i Svenska kyrkans namn 

Rolf, 85, fick påhälsning av falskt ”blomsterbud” • Prästen: ”Riktigt sur smak på det här”

Delad bild med blombukett i närbild och exteriör av en tegelkyrka vid en väg.
Sävedalens församling varnar äldre efter uppgifter om en person som använt Svenska kyrkans namn vid oönskade hembesök med blommor.
Jonathan Newton
Jonathan Newton Reporter
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Svenska kyrkan i Sävedalen varnar för en okänd person som just nu ringer på hos äldre och påstår sig komma från kyrkan och vill ha pengar. Uppemot ett trettiotal personer kan ha fått påhälsning, enligt preliminära uppgifter.

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