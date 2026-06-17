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Oladdad granat i pingstkyrkans second hand-butik orsakade polispådrag
”Just i det ögonblicket tänker vi: Oj, oj, oj, det här kan ju vara hur farligt som helst!”
"När vi hade sökt på nätet och insett att det här faktiskt kunde vara en skarp granat, så fick vi en djup, allvarlig känsla av kyla i kroppen", säger Johan Blomkvist, verksamhetsledare för Pingstkyrkans second Eskilstuna. Men granaten, som någon hade lämnat in till butiken, var tom och alltså ofarlig.
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När Johan Blomkvist, verksamhetsledare för Pingstkyrkans second hand Eskilstuna, kom till kontoret på tisdagen stod där ett metallföremål. När han förstod att det var en granat som han hade börjat peta på drabbades han av en kyla i kroppen.