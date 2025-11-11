Nyheter
Olika betoning kring krav
på nytt EFK-ledarskap
Frågan ventileras runt kaffeborden på Evangeliska frikyrkans medarbetardagar i veckan
EFK:s medarbetarkonferens i Lugnetkyrkan i Falun inleddes under tisdagen. Här presenterar några av deltagarna sig för varandra.
Thomas Österberg
Behöver EFK ett främsta ledarskap som bygger tillit, har
Jesus i centrum och som representerar den ”radikala medelvägen”?
Eller behöver rörelsen en ”pastor för pastorerna” som betonar
väckelsekristendomen och Bibeln som Guds ord?