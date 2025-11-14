Öppningen mot S sätter KD i rampljuset inför partiets riksting

Ebba Buschs trevare till S, och förslaget om niqabförbud har gjort partiet rejält omskrivet just nu.

KD-ledaren Ebba Busch talar på partiets förra riksting som hölls i Helsingborg. Nu samlas partiet i Linköping.

Nyheter

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Kristdemokraterna har inför sitt riksting lyckats hamna i fokus för svensk inrikespolitik. Förslaget att förbjuda burka och niqab diskuteras för fullt. Dessutom har partiledaren Ebba Busch rört om i grytan genom sin oväntade flirt med Socialdemokraterna. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ebba busch burka och niqab abort nyheter linköping kristdemokraterna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning