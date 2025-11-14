Öppningen mot S sätter KD i rampljuset inför partiets riksting
Ebba Buschs trevare till S, och förslaget om niqabförbud har gjort partiet rejält omskrivet just nu.
KD-ledaren Ebba Busch talar på partiets förra riksting som hölls i Helsingborg. Nu samlas partiet i Linköping.
Johan Nilsson/TT
Kristdemokraterna har inför sitt riksting lyckats hamna i fokus för svensk inrikespolitik. Förslaget att förbjuda burka och niqab diskuteras för fullt. Dessutom har partiledaren Ebba Busch rört om i grytan genom sin oväntade flirt med Socialdemokraterna.