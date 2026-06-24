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Pastorn och ministern oense om att sätta barn i fängelse

Men båda överens om huvudproblemet – något måste göras åt det allt grövre våldet där även barn anlitas som mördare

Häktespastor Olle Jonasson och sjukvårdsminister Elisabet Lann i diskussion om det är rimligt att sätta 14-åringar i fängelse.
Jacob Zetterman Reporter
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Kallare eller mer realistiskt? När (G) som i Gud drog i gång med årets seminarier under Almedalsveckan var det flera kända namn som fick ta tempen på samhället, bland annat sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD), häktespastor Olle Jonasson och kyrkohistoriker Joel Halldorf.

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