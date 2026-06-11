Nyheter

Regeringen drar tillbaka förslag om 13-åringar i fängelse: ”Ett mirakel”

Häktespastorn Olle Jonasson uttrycker glädje över att opinionen kan spela en viktig roll för politiken

Olle Jonasson känner samtidigt en sorg över att regeringen redan har utlovat ett reviderat förslag där straffbarhetsåldern är satt till 14 år.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Efter massiv kritik drar regeringen och Sverigedemokraterna tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder och att 13-åringar skulle kunde dömas till fängelsestraff.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tidöavtalet nyheter regeringen sverigedemokraterna moderaterna liberalerna brott och straff kristdemokraterna

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning