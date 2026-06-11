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Regeringen drar tillbaka förslag om 13-åringar i fängelse: ”Ett mirakel”
Häktespastorn Olle Jonasson uttrycker glädje över att opinionen kan spela en viktig roll för politiken
Olle Jonasson känner samtidigt en sorg över att regeringen redan har utlovat ett reviderat förslag där straffbarhetsåldern är satt till 14 år.
Natanael Gindemo
Efter massiv kritik drar regeringen och Sverigedemokraterna tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder och att 13-åringar skulle kunde dömas till fängelsestraff.