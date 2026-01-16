Nyheter
”Pengapastorn”: Även min privatekonomi bör vara en sak mellan mig och församlingen
Gustav Frankal bloggar om privatekonomi – och vill att kyrkan ska tala mer om pengar
”Pengapastorn” Gustav Frankal, pastor i Equmeniakyrkan Hemsjö, menar att kristna behöver prata mer om pengar och givande.
Staffan Wahleman
”Pengapastorn” Gustav Frankal anser att kristna måste prata mer om pengar. Han vill folkbilda kyrkans folk om investeringar på börsen – för att givandet ska kunna öka. Samtidigt medger han att han själv hycklar ”lite grand”.