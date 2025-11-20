Nyheter

Plötsligt fylldes SVT:s nyhetssändning av bön i Jesu namn

Av fem minuters inslag om hjälpsändningar till Ukraina ägnades 29 sekunder åt bön

Nyhetsreportaget i Aktuellt visade förbön med handpåläggning för chaufförer och fyra långtradare på väg från Mossebo i Småland till Ukraina med bland annat elverk från Ukrainahjälpen Filippus.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

”Elverk från Sverige ska rädda strömlösa i Ukraina” löd rubriken i SVT:s program ”Aktuellt" i måndags kväll. Men bland det första som mötte tittarna i inslaget var en lång förbönsstund för chaufförer och långtradare på väg att bege sig ut på ännu en hjälpresa.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

energi bön bistand nyheter ukraina tv-program

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning