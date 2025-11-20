Nyheter
Plötsligt fylldes SVT:s nyhetssändning av bön i Jesu namn
Av fem minuters inslag om hjälpsändningar till Ukraina ägnades 29 sekunder åt bön
Nyhetsreportaget i Aktuellt visade förbön med handpåläggning för chaufförer och fyra långtradare på väg från Mossebo i Småland till Ukraina med bland annat elverk från Ukrainahjälpen Filippus.
Lars Lyrefelt/SVT
”Elverk från Sverige ska rädda strömlösa i Ukraina” löd rubriken i SVT:s program ”Aktuellt" i måndags kväll. Men bland det första som mötte tittarna i inslaget var en lång förbönsstund för chaufförer och långtradare på väg att bege sig ut på ännu en hjälpresa.