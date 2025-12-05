Nyheter
Nu har han utropat Gårdtjärns missionshus till kärnvapenfri zon
Men Arne Jakobsson skulle helst sett att hela Equmeniakyrkan gjorde samma sak
Arne Jakobsson, medlem i Gårdtjärns missionsförsamling, har utropat kyrkan till en kärnvapenfri zon.
Arash Asadi
Han ville att Equmeniakyrkan skulle utropa alla sina lokaler till kärnvapenfria zoner, men fick inte med sig samfundet på idén. Så nu har Arne Jakobsson på egen hand gjort en markering gällande Gårdtjärns missionshus strax utanför Sundsvall.