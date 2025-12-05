Nyheter

Nu har han utropat Gårdtjärns missionshus till kärnvapenfri zon

Men Arne Jakobsson skulle helst sett att hela Equmeniakyrkan gjorde samma sak

Arne Jakobsson, medlem i Gårdtjärns missionsförsamling, har utropat kyrkan till en kärnvapenfri zon.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Han ville att Equmeniakyrkan skulle utropa alla sina lokaler till kärnvapenfria zoner, men fick inte med sig samfundet på idén. Så nu har Arne Jakobsson på egen hand gjort en markering gällande Gårdtjärns missionshus strax utanför Sundsvall.

nyheter församlingsliv equmeniakyrkan

