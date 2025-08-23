Nyheter

Posk tillbakavisar Hallengrens (S) kritik: ”Skrämselpropaganda”

Victor Ramström (Posk) vill få bort politiska partier från kyrkopolitiken • ”Vi hoppas att de ska nå den uppenbarelsen”

Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

S-toppen Lena Hallengren varnar i intervju med Dagen för vad som kan hända om Svenska kyrkan enbart skulle bli en kyrka för de mest troende, en kyrka där de politiska partierna tvingats bort.

