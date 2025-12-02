Nyheter

Produktionsbolaget bakom SVT:s gudstjänster lägger ned verksamheten

”Det har varit en ynnest att få göra det här”, säger Per-Ola Hellberg, mångårig producent för SVT:s tv-gudstjänster - nytt bolag tar över produktionen efter årsskiftet.

Per-Ola Hellberg, producent för SVT:s tv-sända gudstjänster, närmar sig pensionsåldern.
Arash Asadi Reporter
Efter många hundra tv-gudstjänster slutar produktionsbolaget OnQ AB att producera gudstjänster för Sveriges Television. Till det finns en enkel förklaring:

