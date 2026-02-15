Nyheter

Steve Bannon hade planer på att få påve Franciskus avsatt enligt Epsteinfilerna

Den amerikanske profilen ska ha vänt sig till Jeffrey Epstein och bett om hjälp att hitta ett sätt att få bort den påve som motsatte sig hans nationalistiska agenda

Steve Bannon som tidigare var en av Donald Trumps rådgivare under hans första tid som president.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Steve Bannon, tidigare nära allierad med Donald Trump, ska tillsammans med Jeffrey Epstein ha konspirerat mot påve Franciskus, enligt läckta uppgifter från USA:s justitiedepartement. 

