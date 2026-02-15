Nyheter
Rapport: År 2050 kommer Israels befolkning bestå av 25 procent ultraortodoxa judar
Höga födslotal bland ultraortodoxa judar gör att deras andel av den israeliska befolkningen växer kraftigt, landet kan tappa tio procent i BNI enligt ny rapport
En ultraortodox judisk familj i Israel förbereder sig inför högtiden Jom Kippur.
Ohad Zwigenberg
Höga födslotal bland ultraortodoxa innebär att denna grupp om cirka 25 år kommer att utgöra 25 procents av Israels befolkning. I en studie pekas nu en rad utmaningar ut om detta scenario blir verklighet.