Rapport: År 2050 kommer Israels befolkning bestå av 25 procent ultraortodoxa judar

Höga födslotal bland ultraortodoxa judar gör att deras andel av den israeliska befolkningen växer kraftigt, landet kan tappa tio procent i BNI enligt ny rapport

En ultraortodox judisk familj i Israel förbereder sig inför högtiden Jom Kippur.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Höga födslotal bland ultraortodoxa innebär att denna grupp om cirka 25 år kommer att utgöra 25 procents av Israels befolkning. I en studie pekas nu en rad utmaningar ut om detta scenario blir verklighet. 

