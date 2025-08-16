Nyheter

Rysk-ortodoxa i Alaska bad för toppmöte mellan Putin och Trump

Ärkebiskop: Jag ber för att de första stegen mot fred ska tas, så att det här förskräckliga kriget kan få ett slut

Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump möttes pressen efter sitt tre timmar långa möte. Men några frågor svarade de inte på.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Natten mot lördagen svensk tid träffades Donald Trump och Vladimir Putin i Alaska. Dessförinnan samlades medlemmar i den rysk-ortodoxa kyrkan i Anchorage för att be om fred i Ukraina.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

vladimir putin ukraina ryssland rysk-ortodoxa kyrkan nyheter volodymyr zelenskyj donald trump alaska usa

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning