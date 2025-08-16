Nyheter
Rysk-ortodoxa i Alaska bad för toppmöte mellan Putin och Trump
Ärkebiskop: Jag ber för att de första stegen mot fred ska tas, så att det här förskräckliga kriget kan få ett slut
Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump möttes pressen efter sitt tre timmar långa möte. Men några frågor svarade de inte på.
Julia Demaree Nikhinson
Natten mot lördagen svensk tid träffades Donald Trump och Vladimir Putin i Alaska. Dessförinnan samlades medlemmar i den rysk-ortodoxa kyrkan i Anchorage för att be om fred i Ukraina.