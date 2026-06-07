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Så gick det med dejtandet på Equmeniakyrkans konferens 

”Speeddating” ett av inslagen när ledare samlades för att ”visionera” om framtiden för samfundet. ”Man kunde matcha med fler än bara en”

Speeddating på Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Att träffa en kristen partner är det många som vill, men helt enkelt är det inte alltid. På Equmeniakyrkans kyrkokonferens som pågått under helgen ville man underlätta genom att anordna så kallad ”speeddating”. Linnea Hjelm är nöjd med resultatet.

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