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Så gick det till när Sverige slutade älska Israel
Statsvetaren Daniel Schatz går igenom de svensk-israeliska relationerna – från varmaste vänskap till iskyla – i ny bok
PLO-ledaren Yassir Arafat på besök i Stockholm år 1983, tillsammans med Danmarks dåvarande statsminister Anker Jørgensen och Sveriges dito Olof Palme.
Dan Hansson/SvD/TT
Sveriges relation till Israel har varit som en bergochdalbana, från varmaste vänskap till diplomatisk iskyla. Statsvetaren Daniel Schatz har nu sammanfattat historien, som börjar i en tid där bibliska referenser var en självklarhet och socialdemokratin älskade den nya judiska nationen.