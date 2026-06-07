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Så gick det till när Sverige slutade älska Israel

Statsvetaren Daniel Schatz går igenom de svensk-israeliska relationerna – från varmaste vänskap till iskyla – i ny bok

PLO-ledaren Yassir Arafat på besök i Stockholm år 1983, tillsammans med Danmarks dåvarande statsminister Anker Jørgensen och Sveriges dito Olof Palme.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Sveriges relation till Israel har varit som en bergochdalbana, från varmaste vänskap till diplomatisk iskyla. Statsvetaren Daniel Schatz har nu sammanfattat historien, som börjar i en tid där bibliska referenser var en självklarhet och socialdemokratin älskade den nya judiska nationen.

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