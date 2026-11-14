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Hennes familj har försökt hålla fred mellan kristna – sedan år 637

Nu är Lana Nusseibeh aktuell i valet av ny generalsekreterare för FN

Lana Nusseibehs muslimska familj har försökt hålla fred mellan tvistande kristna i Gravkyrkan i Jerusalem i mer än tusen år. T.h. Wajih Nuseibeh, 76.
Arne Lapidus Israelkorrespondent
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Hennes muslimska familj har försökt hålla fred mellan tvistande kristna i Gravkyrkan i Jerusalem i mer än tusen år. Nu kan palestinska Lana Nusseibeh få högsta ansvaret för fred i världen ­– som ny general­sekreterare för FN.

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