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Hennes familj har försökt hålla fred mellan kristna – sedan år 637
Nu är Lana Nusseibeh aktuell i valet av ny generalsekreterare för FN
Lana Nusseibehs muslimska familj har försökt hålla fred mellan tvistande kristna i Gravkyrkan i Jerusalem i mer än tusen år. T.h. Wajih Nuseibeh, 76.
Eric Lee/AP/TT & Privat
Hennes muslimska familj har försökt hålla fred mellan tvistande kristna i Gravkyrkan i Jerusalem i mer än tusen år. Nu kan palestinska Lana Nusseibeh få högsta ansvaret för fred i världen – som ny generalsekreterare för FN.