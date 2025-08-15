Nyheter

Så vill kyrkopolitikerna förändra Svenska kyrkan

Centerpartiet har kommit med tre motioner i år medan SD har skrivit under 35 – vi har hela listan

I år har 129 motioner kommit in till kyrkomötet, som samlas i höst strax efter kyrkovalet.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Lusten att profilera sig inför kyrkovalet verkar vara stort, eftersom ovanligt många motioner kommit in till höstens kyrkomöte, 129 stycken. SDSK (tidigare bara SD) har visat sig vara flitigast i att lämna in förslag, medan Centerpartiet får ses som sämst i klassen.  

