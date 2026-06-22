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Samtal om generationer i kyrkan: ”Vi unga behöver de äldre”
Relationer viktigare än aktiviteter för många ungdomar i kyrkan
Ingemar Fhager, Klara Petersson och Lukas Hambre från EFK-församlingen Betania i Åbytorp, under ett seminarium på Torpkonferensen 2026: ”När unga söker Gud, är vi redo? ”.
Eva Janzon
Ni som är lite äldre: Kliv ner från läktaren och sätt er med de unga i kyrkan, för ungdomarna väntar på att få tala med er. Det var budskapet från ett av seminarierna på Torpkonferensen.