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Seminarium på Torp – hur olika får man tänka i en församling?
Ellen Hemström: ”Vi kommer aldrig till fullständig harmoni och enighet ”
Seminarium i Frälsningsarméns nya tält under Torpkonferensen, med (från vänster) Daniel Nordlander, Ellen Hemström, Öyvind Tholvsen och moderator Johannes Roswall.
Eva Janzon
Hur olika får man tänka i en församlingen? Vad behövs för att man ska stanna, trots skav? Och vad är ens en församling? Det var många frågor och försök till svar vid ett seminarium på Torpkonferensen på torsdagen.