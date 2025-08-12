Nyheter

Utrikesministern: ”Vår ambassad kommer att förbli i Tel Aviv”

Maria Malmer Stenegard (M) går emot Ebba Buschs (KD) uttalande om en ambassad i Jerusalem

Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Utrikesministern markerar mot KD-ledaren Ebba Busch efter hennes utspel om att flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ebba busch nyheter moderaterna maria malmer stenegard kristdemokraterna jerusalem israel regeringen

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning