Välkänd kristen debattör mördad på universitet i USA

Stor förstämning efter dödsskjutningen av Charlie Kirk 

På onsdagen sköts Charlie Kirk till döds. Han efterlämnar sin hustru och två små barn.
Johannes Ottestig
Reporter
Charlie Kirk, en av USA:s mest kända konservativa debattörer, sköts på onsdagen till döds. Efter mordet på 31-åringen har många uttryckt sin bestörtning.

