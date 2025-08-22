Nyheter
Världens kyrkliga ledare samlades i ”pingsthelgedomen” i Stockholm
Patriarker, en kardinal, ärkebiskopar och en minister möttes i Filadelfiakyrkan – tillsammans med svenska frikyrkliga • ”Vill fira att vi alla följer samme Jesus”
Presidiet i Sveriges kristna råd (SKR) hälsar välkommen till det ekumeniska firandet i Filadelfiakyrkan. Fr v: Karin Wiborn, Equmeniakyrkans kyrkoledare, Benjamin Atas, syrisk-ortodox ärkebiskop i Sverige, Martin Modéus, Svenska kyrkans ärkebiskop, Anders Arborelius, kardinal och Stockholms katolska stifts biskop, och Sofia Camnerin, SKR:s generalsekreterare.
Amanda Lindgren
Pingströrelsen var inte med för hundra år sedan. Men på fredagseftermiddagen firade den moderna världsekumeniken hundra år i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Sällan har man sett så många ortodoxa patriarker, katolska och anglikanska ärkebiskopar, nunnor, frälsningssoldater och lutherska prästkragar i den stora ”pingsthelgedomen”.