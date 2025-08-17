Nyheter
”Vi går inte av gatan, om det så tar hela natten, förrän vi har fått 20 personer”
Jonas Gyllenhimmel fortsätter att evangelisera efter sommarens Europasatsning
Mindre än en timme efter att intervjun är avslutad meddelar Jonas att dagens tre första ungdomar har tagit emot Jesus.
Under sommaren har en evangelisationssatsning pågått i Europa. I och med Kulturfestivalen i Stockholm går satsningen i Stockholm i mål, men först vill Jonas Gyllenhimmel be en frälsningsbön med minst 20 personer till.