Podd | Dagens människa

Amanda Romare: Tron hjälpte mig genom uppväxten

Dagens människa möter högaktuella författaren Amanda Romare

Amanda Romare gästar Dagens människa.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Malin Aronsson
Malin Aronsson Reporter och poddredaktör på featureavdelningen
Publicerad Senast uppdaterad

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstil dagens poddar dagens människa poddavsnitt podd

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning