Det är din kristna plikt att veta hur du ska rösta

Trots att svenska kristna inte är den största väljargruppen pågår slaget om oss för fullt. Det finns många som med brösttoner eller darr på stämman vill tala om för oss hur vi bör rösta. Gå inte på det. Och framför allt, smit inte ifrån din egen plikt att oavsett vad andra säger sätta dig in i vilket parti och vilken politiker som bör få din röst. Det är valår, och förmågan att utöva urskiljning har sällan varit så viktig.

Jag ska erkänna att jag ibland både skakar på huvudet, suckar djupt och blir frustrerad över kristna som villigt sväljer uppenbart sockrade beten från politiker från höger till vänster. Så lättköpta kan vi väl inte vara, att det räcker att en politiker bekräftar några av våra identitetsmarkörer – ”kristet arv”, ”människovärde”, ”solidaritet”, ”kristet land”, ”kristna värderingar” – för att vi ska kasta det sunda och gudagivna förnuftet överbord?

Vi har skrivit om det förut på ledarplats: polariseringen förgiftar och tvingar oss in i små utrymmen med gelikar där vi avkrävs rätt bekännelse. Nåde den som vill nyansera, ifrågasätta, tänka högt eller utmana gränserna vi drar upp emellan oss. Skyttegravsmentaliteten riskerar urholka vår egen förmåga, vårt mod och vår plikt att tänka själva.

Det ska sägas, att alldeles enkelt är det inte att se igenom påverkansoperationer, snaror, trojanska hästar. Men det är inte heller något nytt. Några kristna som ogillar utvecklingen i USA lade nyligen upp en lista på Threads från Pentecostal Evangel den 14 oktober 1984 med rubriken: ”10 guidelines for Christian voters” [Tio riktlinjer för kristna väljare]:

1. Förväxla inte patriotism, nationell stolthet och västerländsk kultur med kristen tro och trosutövning.

Nå, det låter sunt. I Sverige kan vi kanske tillägga: Förväxla inte ”svenska kristna värderingar” med kristen tro och trosutövning.

2. Förväxla inte sekulär politisk verksamhet med församlingens uppdrag, och förväxla inte heller valkampanjer med vittnesbörd och förkunnelse.

Här råder stora skillnader mellan USA och Sverige, både avseende statens storlek och roll, men också kampanjandet. Kanske är det än viktigare, i ett land där kyrkan delegerat en del av sitt gudagivna uppdrag till välfärdsstaten, att påminna sig om vad som är kyrkans uppdrag, och vad som är statens, detta oavsett om man är lutheran, baptist eller katolik.

3. Sprid inte förtal eller falska anklagelser mot dina motståndare, utan bevara din integritet. Betrakta inte en broder eller syster i tron som en fiende bara för att han eller hon har en annan politisk uppfattning.

Handen på hjärtat, bröder och systrar med konton i sociala medier, här finns gott om utrymme till bättring. Om vi förleds att bygga murar mellan kristna syskon baserat på vilken röstsedel man lägger i urnan har vi förlorat något avgörande: att älska vår nästa som oss själva.

4. Bemöda dig alltid att kontrollera att information stämmer innan du accepterar den som sanning eller för den vidare till andra.

1984 fanns inte internet. Inga digitala påverkansoperationer orkestrerade från Kreml eller Zhongnanhai. Vad är din strategi, i algoritmernas tidevarv, för att kontrollera information innan du delar den vidare?

5. Bemöda dig alltid om att förstå kandidaternas ståndpunkter. Utvärdera dem utifrån dessa, deras förmåga att sköta sitt uppdrag och deras personliga integritet.

Se till att du är intellektuellt hederlig. Sann integritet i ett valår kräver att vi prövar motståndarens argument när de är som bäst, men också att vi inte förväxlar sympati för en företrädare eller ett parti med en blind lojalitet som saknar omdöme.

6. Bemöda dig alltid om att sätta dig in i sakfrågorna; smit inte från det ansvaret genom att säga: ”Gud kommer att visa mig vem jag ska rösta på.”

Gör din plikt. Din demokratiska och kristna plikt: Sätt dig in i sakfrågorna.

7. Pröva alltid en kandidats åsikter mot Skriften, men bara där Skriften faktiskt behandlar ämnet. Tvinga inte Bibeln att uttala sig i frågor som Författaren inte avsåg att den skulle adressera.

Nej, Bibeln formulerar inte en i detalj utformad migrations- eller kriminalpolitik (för att nämna två exempel). Men det finns i sanning grundläggande värden man som kristen inte kan välja att bortse ifrån.

8. Rösta inte på och arbeta inte för en kandidat bara för att han eller hon bekänner sig till den kristna tron.

Klokt. Och listan avslutas med vad som kan ses som själva förutsättningen för att kunna avgöra vilket parti eller kandidat som är värdig att få en kristens röst:

9. Försumma inte din familj, din gudstjänstgemenskap, bönen eller bibelstudiet.

10. Inneslut alltid dina ledare i bön.

Är den här listan verkligen från 1984? Som för all information vi tar del av i sociala medier måste vår första instinkt vara att ställa följdfrågor. Är den autentisk? Eller är det AI som genererat den på uppdrag av Trumpkritiker?

Bekräftat är att Assemblies of God (Pingströrelsen i USA) vid den här tiden gav ut en tidning med det aktuella namnet. Den 14 oktober 1984 är lite drygt en månad före det val då republikanska partiets kandidat Ronald Reagan vann en jordskredsseger. Så långt låter det inte otroligt.

Oavsett om dessa riktlinjer är ett genuint tidsdokument eller en samtida skapelse formad av vår tids teknik, håller deras grundläggande budskap: tron får aldrig bli en gisslan hos politiska intressen. Den verkliga plikten inför valet i september handlar om att vara en tänkande och bedjande människa som vägrar låta sitt omdöme förblindas av politiska snaror eller ideologiska locktoner.

Det är dags att öva sig i urskiljning. Hur du röstar är upp till dig – men att du sätter dig in i varför är din demokratiska och kristna plikt.