relationer

”Att han ringde samma kväll blev en bekräftelse från Gud”

Lasse och Lena Anderberg fick kontakt efter en lottdragning. Vissa perioder har varit riktigt tuffa, men de har alltid bett om en kärlek till varandra.

Lasse och Lena Anderberg har arbetat inom både Frälsningsarmén och Evangeliska frikyrkan. Skiftet skedde efter en lång tid av sjukskrivning för Lena.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Deras relation började med lottdragning. Därefter följde tre år av brevväxling. Lasse och Lena Anderberg har aldrig somnat osams och är noga med ömsesidiga hedersbetygelser. Men Lena var beredd att offra familjelivet för Guds kallelse.

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