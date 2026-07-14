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Att som man och kvinna stå vid varandras sida, i ömsesidigt behov, är något som ärar Gud, menar Magnus Malm. Georgi Kalaydzhiev

Magnus Malm:

En frisk relation utvecklas inte genom att den ene tar plats bakom den andre

Det handlar om en ömsesidig upprättelse, där båda får utvecklas till sin fulla potential efter Guds vilja och till hans ära