Kultur | Kulturessä
Att som man och kvinna stå vid varandras sida, i ömsesidigt behov, är något som ärar Gud, menar Magnus Malm.
Georgi Kalaydzhiev
Magnus Malm:
En frisk relation utvecklas inte genom att den ene tar plats bakom den andre
Det handlar om en ömsesidig upprättelse, där båda får utvecklas till sin fulla potential efter Guds vilja och till hans ära
Betty Crocker är en amerikansk kulturikon. Hennes porträtt har suttit på miljoner mjölpaket. Hennes första matprogram i radio sändes 1924. Hennes tv-show gick mellan 1949 och 1964. Hennes kokbok har tillhört standardutrustningen i amerikanska hem sedan 1930.