Debatt | gift vid första ögonkastet

När ni får ångest av Gift vid första ögonkastet – tacka Paulus 

Gift vid första ögonkastet har övertygat mig om att dagens jagcentrerade dejtingkultur är skadlig, skriver Jan Emanuel.

Vi behöver mindre, inte mer, fokus på jaget och i stället fästa blicken mot andra, skriver Jan Emanuel. Bilden: Experterna i "Gift vid första ögonkastet".
Jan Emanuel Jan Emanuel Författare och numera programkritiker
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Nyligen var jag med i SVT för att kommentera deras omtalade serie Gift vid första ögonkastet. Programmet efterliknar den förkristna och affärsmässiga metoden att gifta bort människor som inte känner varandra. Men där äktenskapen förr sattes ihop av klanen, har klanen nu ersatts av PK-psykologer och ”dejtingspecialister”. Ingen kunde ha gjort det sämre. Hade jag med ögonbindel gått in i ett köpcenter och slumpmässigt ryckt tag i olika personer för att sedan utropa ”Ha! Nu är ni ihop!” så hade utfallet blivit bättre. Programmet har övertygat mig om att dagens jagcentrerade dejting­kultur är skadlig. Vi behöver mindre, inte mer, fokus på jaget och i stället fästa blicken mot andra.

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