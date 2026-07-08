Kultur | Kulturessä

Människor i alla åldrar samlades under årets Torpkonferens.

Fredrik Wenell:
Expressens Torp-reportage avslöjar något om vår frikyrkliga kultur

Frikyrkliga framställs inte som helt normala - och det är som det ska

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Kyrklig kultur är en främmande företeelse i dagens Sverige. Det gäller kristna kulturer i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet. Det blev tydligt i Expressens fina reportage om sommarens Torpkonferens (26/6). Reportern ser konferensen med främlingens blick.

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