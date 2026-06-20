Livsstil

Min man har radikaliserats i sina åsikter – vad ska jag göra?

”När han gör sina inlägg spiller det ofta över på mig”, skriver hustrun i ett brev till Christina Halldorf.

Man skriver på bärbar dator. Infälld bild på relationsexperten Christina Halldorf.
På sociala medier uttrycker kvinnas make sina starka åsikter.
Christina Halldorf
Christina Halldorf Dagens relationsexpert
Publicerad

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