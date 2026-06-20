Livsstil Min man har radikaliserats i sina åsikter – vad ska jag göra? ”När han gör sina inlägg spiller det ofta över på mig”, skriver hustrun i ett brev till Christina Halldorf. På sociala medier uttrycker kvinnas make sina starka åsikter. Istock Christina Halldorf Christina Halldorf Dagens relationsexpert Publicerad 2026-06-20 - 05:00 Hej Christina, Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. sociala medier christina halldorf relationer