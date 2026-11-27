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Därför föds flest barn i frikyrkliga Sävsjö
I småländska Sävsjö föder man flest barn per kvinna i hela landet • ”Här är det inte märkligt att ha en stor familj”
I Sävsjö kommun föds det flest barn per kvinna jämfört med övriga Sverige. Väninnorna Joanne Schuttel, 33, Rebecca Hanzén, 31, Anna Reineborn, 31 och Matilda Thelander, 33 år, har alla tre eller fyra barn var och menar att förutsättningarna är goda.
Josefin Lilja & Mikael Fritzon/TT Bilden är ett montage av Natanael Gindemo och Nils Abenius
Barnafödandet i Sverige ligger på rekordlåg nivå. Inte sedan mätningarna påbörjades i mitten av 1700-talet har det fötts så få barn per kvinna som i dag. Men en kommun sticker ut: Sävsjö.