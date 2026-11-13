dokument

Hon var på plats när broder Roger mördades: ”En känsla av chock”

2005 knivhöggs den 90-årige ledaren för Taizékommuniteten framför ögonen på 2 500 ungdomar

Lena Bergcoutts besökte kommuniteten i Taizé 2005 och deltog i kvällsbönen, tillsammans med flera tusen ungdomar, när grundaren broder Roger mördades.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
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Mitt framför ögonen på tusentals ungdomar mördas ledaren för den världskända kommuniteten i Taizé, broder Roger. En av personerna på plats är den då 23-åriga Lena Bergcoutts från Sverige.

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