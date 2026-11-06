dokument

Svenska apostlar och anklagelser om övergrepp i kritiserad karismatisk rörelse

Aposteln Kathryn Krick och profeten GeorDavie drar följare till 5F Church • Equmeniakyrkanpastorn Lars Gunther varnar för sektmönster

I augusti förra året besökte 35-åriga amerikanska predikanten Kathryn Krick Sverige och Älvsjömässan i Stockholm.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Tre svenskar har blivit smorda till apostlar i omstridda predikanten Kathryn Kricks rörelse 5F Church. ”Överföringen” skedde i Paris i augusti.

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