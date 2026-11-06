dokument
Svenska apostlar och anklagelser om övergrepp i kritiserad karismatisk rörelse
Aposteln Kathryn Krick och profeten GeorDavie drar följare till 5F Church • Equmeniakyrkanpastorn Lars Gunther varnar för sektmönster
I augusti förra året besökte 35-åriga amerikanska predikanten Kathryn Krick Sverige och Älvsjömässan i Stockholm.
Jonathan Newton Bildmontage: Natanael Gindemo och Nils Abenius
Tre svenskar har blivit smorda till apostlar i omstridda predikanten Kathryn Kricks rörelse 5F Church. ”Överföringen” skedde i Paris i augusti.