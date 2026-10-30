dokument ”Hur ska jag överleva – ska jag äta mat varannan dag?” PMU-medarbetaren Helen Nygren erbjöds avtal med lägre lön • Bor i husvagn men får ändå inte pengarna att räcka Daniel Wistrand Daniel Wistrand Text och foto Publicerad 2026-10-30 - 05:00 Efter ett nytt kollektivavtal fick Helen Nygren, 63, plötsligt betydligt lägre lön för sitt jobb på PMU i Västerås. Hon är inte ensam om att ha drabbats. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. arbetsliv dokument arbetslöshet second hand fackföreningar västerås pmu