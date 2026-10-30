dokument

”Hur ska jag överleva – ska jag äta mat varannan dag?”

PMU-medarbetaren Helen Nygren erbjöds avtal med lägre lön • Bor i hus­vagn men får ändå inte pengarna att räcka

Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Text och foto
Publicerad
Efter ett nytt kollektivavtal fick Helen Nygren, 63, plötsligt betydligt lägre lön för sitt jobb på PMU i Västerås. Hon är inte ensam om att ha drabbats.

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