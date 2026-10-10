DOKUMENT

Här är de kristna som lever i 100 år

De har speciella matvanor och firar gudstjänst på lördagar • Dagen har besökt adventisterna – ett av frikyrkans minst kända samfund

Kollage med Adventkyrkan i Uppsala, en äldre man, kyrkointeriör och porträtt av Ellen White.
I Adventkyrkan i Uppsala möts sabbatsfirande, vegetarisk livsstil och arvet efter Ellen White.
Malina Abrahamsson Reporter
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Sjundedagsadventisterna ingår i Sveriges frikyrkosamråd, men skiljer sig på flera sätt från de andra medlems­samfunden. De firar gudstjänst på lördagar, avstår från att äta djur som Bibeln beskriver som orena och ser Ellen White som profet. Dessutom verkar de leva extra länge. 

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