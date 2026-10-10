DOKUMENT
Här är de kristna som lever i 100 år
De har speciella matvanor och firar gudstjänst på lördagar • Dagen har besökt adventisterna – ett av frikyrkans minst kända samfund
I Adventkyrkan i Uppsala möts sabbatsfirande, vegetarisk livsstil och arvet efter Ellen White.
Malina Abrahamsson & Wikimedia commons
Sjundedagsadventisterna ingår i Sveriges frikyrkosamråd, men skiljer sig på flera sätt från de andra medlemssamfunden. De firar gudstjänst på lördagar, avstår från att äta djur som Bibeln beskriver som orena och ser Ellen White som profet. Dessutom verkar de leva extra länge.