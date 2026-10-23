dokument
”Gud vill att hans kyrka ska vara en stad på ett berg, inte en liten by”
Hillsong Sweden firar 20 år som kyrka – Dagens Malina Abrahamsson möter grundarna i ett samtal om framgångar, kritik och kamp
Hillsong i Sverige fyller 20 år. Dagen träffar pastorerna som startade församlingen i deras lokaler på Stora Essingen i Stockholm: Lina Nielsen, Eric Liljero, Andreas Nielsen och Tobias Gard.
Natanael Gindemo
I 20 år har Hillsong Sweden berört människor med evangeliet om Jesus. De har arrangerat stora julshower, släppt egna lovsångsalbum och döpt över 3 000 människor i sin portabla pool. Men de har också behövt hantera såväl internationella ledarskapskriser som svenska mediers kritik.