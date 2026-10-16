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Älskad och hatad – Netanyahu kämpar för att leda Israel efter valet
Omdiskuterad efter 7 oktober-attacken, Gazakriget och korruptionsåtalet • Utmanas av tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot
Benjamin Netanyahu. Ska han kunna fortsätta som premiärminister i Israel, eller ska han tvingas lämna i från sig makten? 27 oktober går Israel till val han och utmanas av Gadi Eisenot.
Ariel Schalit, Ohad Zwigenberg, Debbie Hill /AP/TT Bildmontage: Natanael Gindemo, Nils Abenius
JERUSALEM. Ja eller nej till Bibi? När man skalar bort alla ideologiska och politiska motsättningar handlar det israeliska valet bara om en sak: Ska Benjamin ”Bibi” Netanyahu, som dominerat Israels politik i 30 år, fortsätta att styra?