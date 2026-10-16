dokument

Älskad och hatad – Netanyahu kämpar för att leda Israel efter valet

Omdiskuterad efter 7 oktober-attacken, Gazakriget och korruptionsåtalet • Utmanas av tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot

Benjamin Netanyahu. Ska han kunna fortsätta som premiärminister i Israel, eller ska han tvingas lämna i från sig makten? 27 oktober går Israel till val han och utmanas av Gadi Eisenot.
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad
JERUSALEM. Ja eller nej till Bibi? När man skalar bort alla ideologiska och politiska motsättningar handlar det israeliska valet bara om en sak: Ska Benjamin ”Bibi” Netanyahu, som dominerat Israels politik i 30 år, fortsätta att styra?

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