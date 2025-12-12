dokument Gamingpastorn: Många som gillar dataspel känner sig utanför i kyrkan Dagen har tagit rygg på kristna gamers för en djupdykning i tv- och dataspelsvärlden Natanael Gindemo Albin Larsson Albin Larsson Albin Larsson Printredaktör och reporter Natanael Gindemo Natanael Gindemo Natanael Gindemo Fotograf Publicerad 2025-12-12 - 05:00 ”Gaming”, att spela på dator, spelkonsol eller mobil, är ett av svenskarnas stora fritidsintressen – inte minst bland unga. För många kyrkor och kristna är det därför en självklar värld att finnas i. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. equmeniakyrkan pingst ffs gaming dokument