Familj
”Med thailändsk stavning har jag skrivit mitt namn som bensinbolaget Shell”
Grattis på namnsdagen Kjell Bonerfält!
Kjell Bonerfält var tidigare biträdande missionsdirektor för EFK.
David Gelinder
I dag har Kjell namnsdag. En som kan fira då är EFK-profilen Kjell Bonerfält, 78 år gammal. Han har bland annat varit biträdande missionsdirektor för samfundet. Han har även tidigare varit verksam som studierektor vid Örebro missionsskola, som regionledare inom EFK för Region Asien samt som missionär under många i Thailand.