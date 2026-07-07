Jo, jag vet, det är en rubrik som förpliktigar. Till att börja med borde det väl kunna vara svar i plural, alltså meningar? Att det finns många meningar med livet?

Som småbarnsförälder tenderar livet att gå fort. Lite för fort. Det händer en massa saker runt mig och jag gör mitt bästa för att hänga med, men känslan är att jag allt som oftast är ett halvt steg efter.

Att på det livet dessutom lägga ett krav på att man ska förstå meningen med allt, det är att ta kraven för långt. Jag har varken tid eller kraft till den typen av djupare reflektion i vardagen. Det får bli på min gungstol.

Som småbarnsförälder tenderar livet att gå fort. Lite för fort.

Med det sagt, så var vi för några helgers sedan på Gröna Lund. Nöjesfält är sannerligen inte meningen med livet, men vi var där med vår treårige son. Jag suckade en del över detta faktum, ty jag blev sittande i en karusell om och om igen.

Men så plötsligt när vi sitter på det kanske tredje varvet, så tittar jag på honom och reflekterar över stunden. Han var så lycklig där han satt, helt uppfylld av ögonblicket. Och jag tror minsann att jag fick känna en (1) mening med livet.