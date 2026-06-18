Till minne av Kerstin Marianne Skoglund Eckeskog.

Min mamma var stillsamt storslagen

Hon var blygsamt bombastisk

Och försynt fantastisk



Hon gjorde inget väsen av sin godhet men ändå genomsyrade den allt

Den träffade rakt in i hjärtat och multiplicerades tusenfalt



Ingen träffade henne utan att känna sig sedd

Min mamma spred en flerdimensionell trygghet och ett lugn som hade höjd, djup och bredd



Min mamma var inte särskilt intresserad av prestation, hennes ingång var alltid först och främst: Relation



Hennes sätt att finnas i världen var i stabil solidaritet

Min mamma var ett levande bevis på att kärleken är tålig och mild, utan avund, skryt och uppblåsthet



Hur kan jag vara i världen nu när den som gav mig liv inte längre finns?

Det enda svaret måste vara att leva så att vi alltid henne minns:

att bry sig om andra,

att vi tar hand om varandra,

att vi har en omtanke av första klass,

att vi navigerar med kärleken som vår främsta kompass