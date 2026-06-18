Familj | Till Minne
Till minne av Kerstin Marianne Skoglund Eckeskog
Till minne av Kerstin Marianne Skoglund Eckeskog.
Hasse Holmberg / TT
Min mamma var stillsamt storslagen
Hon var blygsamt bombastisk
Och försynt fantastisk
Hon gjorde inget väsen av sin godhet men ändå genomsyrade den allt
Den träffade rakt in i hjärtat och multiplicerades tusenfalt
Ingen träffade henne utan att känna sig sedd
Min mamma spred en flerdimensionell trygghet och ett lugn som hade höjd, djup och bredd
Min mamma var inte särskilt intresserad av prestation, hennes ingång var alltid först och främst: Relation
Hennes sätt att finnas i världen var i stabil solidaritet
Min mamma var ett levande bevis på att kärleken är tålig och mild, utan avund, skryt och uppblåsthet
Hur kan jag vara i världen nu när den som gav mig liv inte längre finns?
Det enda svaret måste vara att leva så att vi alltid henne minns:
att bry sig om andra,
att vi tar hand om varandra,
att vi har en omtanke av första klass,
att vi navigerar med kärleken som vår främsta kompass