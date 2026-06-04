Rabarberkaka – med smak av barndom

Ät den som den är eller med en skopa glass

Ingredienser: 4-5 st rabarber

3 ägg

2 dl socker

3 dl mjöl

1 tsk bakpulver

1 tsk kardemumma

1 lime

50 g smör

Pärlsocker

Barndomens rabarberkaka. Jag gillade att baka även när jag var barn – och något jag väl kommer ihåg att jag bakade var en rabarberkaka som man hyvlade smör på. Jag lärde mig till slut receptet utantill och bakade den några gånger per säsong. Så jag ville återskapa något som påminde om den kakan och det blev detta recept.

Att äta något som påminner om ens barndom blir ju extra gott; det sitter många minnen i att skapa, äta och dofta. Tror faktiskt det kan vara så att det funkar likadant med vår relation till Gud. Om vi återkommer till en plats där han har mött oss förut, eller om vi påminner oss om ett bibelord han talat till oss genom eller lyssnar på en sång som en gång betjänade oss – så väcker det något i oss. Det är vackert att ibland få minnas och påminnas om vad Gud gjorde en gång.

Denna rabarberkaka äter du som den är eller med en skopa glass eller vaniljsås till.

Gör så här:

Sätt ugnen på 175 grader

Dela rabarbern i 1 cm breda bitar

Vispa ägg och socker poröst

Vänd ner mjöl, bakpulver, kardemumma och limezest i smeten

Smöra en form

Häll i smeten i formen

Häll på rabarbern

Pressa ut limesaften över rabarberna

Hyvla smöret med en osthyvel och täck pajen med det

Strössla pärlsocker på toppen

Sätt in pajen i ugnen i ca 35 minuter

Servera med vaniljkräm, glass eller ät som den är

Tips: Det går jättebra att byta ut rabarbern som till exempel hallon, vinbär, jordgubbar, blåbär eller frukt.